Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Met de per saldo gunstige jaarstart voor de AEX moeten beleggers zich niet gelijk rijk rekenen over de toekomstige prestaties in 2021. Wie de beurswijsheid: zoals januari gaat, zo verloopt het gehele jaar blind volgt, kon gelet op de afgelopen vijf jaar van een koude kermis thuiskomen of onverwachts een warm bad krijgen.