MKB wil langer en meer coronasteun: ’Beeld leeft dat ondernemers genoeg hebben gehad’

Column: Den Haag, kijk naar Washington!

Het werd afgelopen week nog maar eens extra duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel even op zich laat wachten. Ondertussen wordt Nederland op halve kracht geregeerd door een demissionair kabinet. In normale tijden is dat niet onoverkomelijk. Integendeel, zelfs. Maar nu gaat er veel kostb...