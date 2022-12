Premium Het beste van De Telegraaf

Sopraan ’onthult’ dat zij breuk veroorzaakte tussen Nick en Simon

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Francis van Broekhuizen met Kim Reizevoort en de andere vocals. Ⓒ Foto Stardust

Francis van Broekhuizen heeft weer iets leuks bedacht. In de Beurs van Berlage in Amsterdam zet de sympathieke sopraan komende dagen in een kerstvrouw-jurk de boel op stelten.