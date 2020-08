Is TikTok gevaarlijk? 5 vragen

Als Microsoft het Amerikaanse deel van TikTok koopt, wil Donald Trump een deel van de opbrengst. Ⓒ ANP/HH

Microsoft heeft van de Amerikaanse president Donald Trump tot 15 september gekregen om de Amerikaanse activiteiten van de Chinese social media-app TikTok over te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat in de Verenigde Staten de stekker uit de video-app die vooral populair is onder jongeren. Maar hoe gevaarlijk is TikTok?