Santander steekt €400 mln in valutahandelaar Ebury

Dat melden de bedrijven maandag. Santander neemt 50,1% van de aandelen Ebury over.

Met deze investering wil Ebury, dat meerdere financiële diensten verleent en in 140 munten transacties uitvoert, internationaal de groei versnellen.

Het heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, is nu in negentien landen vertegenwoordigd en boort dankzij de investering nieuwe markten in Latijns-Amerika en Azië aan.

Banco Santander versterkt met de overname van het bedrijf met 900 werknemers, 22 kantoren en vorig jaar 16,7 miljard Britse pond aan transacties zijn positie als de bank voor het internationaal opererende midden- en kleinbedrijf, stelt het.