Column: Principiële Koolmees is soepel met pensioenen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) gaat in tegen zijn eigen principes. Ⓒ ANP

Tussen de regels door hoor je Wouter Koolmees knarsetanden. De minister van Sociale Zaken is een fuik in gezwommen en hij weet dat hij niet meer terug kan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij hoe het overgangsregime voor pensioenfondsen eruit gaat zien en dat wordt soepeler dan de principiële D66’er eigenlijk zou willen.