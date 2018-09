Moskou wil chat-app Telegram blokkeren

Die is na maanden strijd met Telegram een laatste rechtszaak begonnen om de chat-app met honderd miljoen gebruikers op Russische netwerken te weren. Eind maart werd Telegram in Iran geblokkeerd.

Rusland wil dat zijn veiligheidsdiensten de boodschappen die gebruikers op Telegram naar elkaar sturen kunnen ontcijferen. Kenmerk van Telegram-berichten is echter dat ze na enige tijd kunnen worden vernietigd.

Telegram negeerde eerder de uitspraak van het Russische hoogste gerechtshof. Dat steunde de eis dat de makers hun gegevens verstrekken aan de veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de KGB. Sinds begin dit jaar moest de app bovendien alle gegevens van Russische gebruikers opslaan vanwege een antiterreurwet die in 2016 is ingevoerd.

’Geen grond’

Volgens Telegram is het technisch echter niet mogelijk om zijn encryptiesleutels over te dragen. Die worden nergens centraal opgeslagen en Telegram laat ze elke tien minuten vernieuwen. Deze bescherming is een van de redenen waarom deze chat-app ook buiten Rusland populair is geworden.

Volgens de advocaat van Telegram druist de wens van de FSB in tegen de essentie van de Russische grondwet en is er geen wettelijke basis voor de ingreep.

Telegram is in 2013 opgezet door de Russen Nikolaj en Pavel Doerov, die eerder vermogend werden met het sociale netwerk VKontakte, het ’Russische Facebook’.