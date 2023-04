Vliegtuigbouwer Boeing zet in op verhogen van productie 737 MAX

Onlangs kwam een nieuw probleem aan het licht bij toeleverancier Spirit AeroSystems, dat vliegtuigrompen voor de Boeing 737 niet volgens de afgesproken standaarden had geproduceerd. Boeing benadrukt dat dit geen gevaar oplevert voor vliegtuigen van dit model die al in gebruik zijn.

Defensietak

Boeing leed door alle tegenvallers in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 425 miljoen dollar, tegenover een verlies van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 28 procent tot 17,9 miljard dollar, onder andere doordat de divisie voor commerciële vliegtuigen meer toestellen van het model 737 en 787 kon leveren. De defensietak groeide ook, maar was verlieslatend omdat ook hier problemen waren met toeleveranciers.

Boeing wil later dit jaar maandelijks 38 vliegtuigen van het type 737 MAX produceren, zeven meer dan het bedrijf nu per maand in elkaar zet. Daarmee hoopt het bedrijf zijn doelstelling te halen om in heel 2023 tussen de 400 en 450 toestellen van dit type af te leveren.