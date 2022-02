Brussel ziet gas en kernenergie (tijdelijk) tóch als ’groen’

Premium Financieel

Topman Vattenfall: ’Te weinig crisisgevoel in Nederland om schonere energie te kiezen’

Subsidies zijn er al in overvloed, en het kabinet Rutte geeft nog eens €35 miljard. Maar bedrijven en consumenten schakelen te traag over van stook op kolen en gas naar schonere brandstof. „Er is te weinig urgentie dat we moéten veranderen in Nederland, te weinig crisisgevoel”, waarschuwt ceo Martij...