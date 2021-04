Vertrouwen in zomer: campers vliegen de deur uit

In de eerst maanden van dit jaar werden 40% meer tweedehands campers verkocht dan vorig jaar, zo blijkt uit verkoopcijfers van dataspecialist RDC. In maart was zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal verkochte tweedehands caravans nam in het eerste kwartaal van 2021 met 7% toe.

Op afspraak

„Caravanbedrijven profiteerden van de maatregel om de showrooms weer op afspraak te mogen openen, die sinds begin maart van kracht is”, aldus Bovag. Daarmee maakten de bedrijven volgens de branchevereniging de achterstand goed die ze opliepen in januari en februari, toen de showrooms nog dicht moesten blijven.

Het aantal nieuwe caravans dat in het eerste kwartaal werd verkocht, was mede door de lockdown wel wat lager dan een jaar geleden, ondanks een inhaalslag in maart.