’Voor sommige sportscholen is coronacrisis laatste zetje’

Sportscholen waren in 2013 niet direct het eerste waar ik aan dacht als interessante bedrijfstak voor een financieel verslaggever. Tot een aandeelhouder van Basic-Fit me voorstelde aan bestuursvoorzitter René Moos, die tot mijn verbazing de verwachting uitsprak dat hij binnen een paar jaar beursgenoteerd was. De primeur van een beursgang telt in de financiële journalistiek, dus mijn interesse was gewekt.