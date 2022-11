Jongeren met long covid eerder arbeidsongeschikt

Premium De Kwestie

Moeten pensioenfondsen wereldverbeteraars zijn?

Moeten pensioenfondsen bij het beleggen van andermans geld voor het maximale rendement gaan of voor het ethisch zuivere? Frits Bosch ziet de fondsen worstelen met dit dilemma. „Als je de wereld wilt verbeteren, is het all the way. Geen koopman en dominee tegelijk spelen.”