Elektrische auto’s Tesla vliegen de deur uit: verkopen ruim 80% omhoog

In het tweede kwartaal kregen 466.140 nieuwe Tesla’s een eigenaar. Dat waren er 83 procent meer dan een jaar geleden.

De automaker overtrof daarmee de verwachting van analisten. Door persbureau Bloomberg geraadpleegde kenners hadden gemiddeld gerekend op ruim 448.000 leveringen. Tesla, dat zijn auto’s rechtstreeks aan consumenten verkoopt, slaagde er ook in om de voorraadopbouw te verkleinen. Zo daalde het verschil tussen productie en leveringen tot 13.560 eenheden in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal produceerde Tesla nog bijna 18.000 auto’s meer dan het aan klanten leverde.

Extraatjes

Naast het verlagen van de verkoopprijzen van de modellen introduceerde Tesla ook andere extraatjes, zoals drie maanden gratis snelladen in de Verenigde Staten voor auto’s die voor 30 juni zijn afgeleverd om kopers te verleiden. De modellen 3 en Y waren goed voor 96 procent van de verkopen. Tesla maakt daarnaast de Model S en X. Het bedrijf maakte geen verkoopcijfers per land of regio bekend.

Bekijk ook: Hoe een automerk uit Silicon Valley de complete automarkt opschudt

Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen in de VS, maar krijgt te maken met steeds meer concurrentie over de hele wereld. De meest recente Tesla, de Model Y, stamt al uit 2020. In China blijft het bedrijf achter bij concurrent BYD.

Om de vraag in de grote Chinese markt te stimuleren, kondigde Tesla vorige week aan dat het de prijzen van zijn premium automodellen in China met meer dan 4,5 procent zal verlagen. Op 19 juli zal Tesla de volledige resultaten over het tweede kwartaal rapporteren.