Aanvragen STAP-subsidie drama: deze week lukt niet meer

„We hebben nog steeds te maken met een enorme technische storing”, zegt een woordvoerder van het UWV dinsdagmiddag. „Op dit moment weten we nog niet wat de oorzaak is en hoe we het kunnen oplossen.” De storing lijkt niet te zijn veroorzaakt door een aanval van buitenaf, zegt hij. „Maar alle techneuten zijn hard bezig om te onderzoeken wat er wel is gebeurd.”

Deze week zal het portaal niet meer opengaan. „We moeten eerst weten wat er nou is gebeurd en dat oplossen. Daarna zullen we een nieuwe datum communiceren. Daar moeten mensen zich wel op kunnen voorbereiden, het zal deze week niet meer worden.”

Het is niemand gelukt om dinsdag de subsidie aan te vragen. Sommigen stonden wel in de digitale wachtrij, maar daar kwamen zij niet verder.

Snel weg

De subsidies - maximaal €1000 per persoon per kalenderjaar - zijn meestal binnen een paar uur vergeven. Aanvankelijk zou het portaal om 2 januari 2023 opengaan, maar dit werd op het laatste moment door het ministerie van Sociale Zaken uitgesteld om de regels aan te kunnen scherpen. Het online aanvragen van de subsidie ging ook vorig jaar regelmatig gepaard met storingen.