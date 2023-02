Aanvragen STAP-subsidie drama: technische storing legt site lam

„Het portaal gaat een uurtje later open, dus om elf uur”, zei een woordvoerder van het UWV om tien uur. „Wie al in de digitale wachtrij zit, kan daar gewoon blijven, het duurt alleen een uurtje langer.”

Om elf uur moet de uitkeringsinstantie echter bekendmaken dat het nóg later wordt. Inmiddels krijgen aanvragers te horen dat het hem dinsdag niet meer gaat worden. „Let op: door technische storing is het niet mogelijk om vandaag STAP-budget aan te vragen. Verlaat de wachtrij, de wachtrij wordt niet meer herstart. De mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie daarover volgt later. Excuses voor het ongemak.”

Snel weg

De subsidies - maximaal €1000 per persoon per kalenderjaar - zijn meestal binnen een paar uur vergeven. Aanvankelijk zou het portaal om 2 januari 2023 opengaan, maar dit werd op het laatste moment door het ministerie van Sociale Zaken uitgesteld om de regels aan te kunnen scherpen. Het online aanvragen van de subsidie ging ook vorig jaar regelmatig gepaard met storingen.