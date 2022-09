Reizigers weer in lange rijen op Schiphol: ’Lijkt nieuwe trend’

Op foto’s is te zien dat reizigers voorbij de zogeheten ’campingtent’ buiten staan. „We hebben maandag een krappe bezetting bij de beveiligingscontrole. Daardoor zijn de rijen erg lang”, zegt een woordvoerder van de luchthaven, die niet kan zeggen of de problemen in de loop van de dag zijn opgelost en hoeveel personeel er maandag tekort is bij de beveiligingspoortjes.

Maanden chaos

Schiphol is al maanden het toonbeeld van chaos van lange rijen, omdat men niet tijdig anticipeerde op een veranderende arbeidsmarkt. Structureel zijn er momenteel tweehonderd beveiligers tekort, die overigens worden ingehuurd via aparte beveiligingsbedrijven. De luchthaven wil dit anders vormgeven, maar reageert langzaam op de voortdurende chaos. Volgens een woordvoerder van Schiphol is het aan de beveiligingsbedrijven om de beveiligingspoortjes te bemannen en de passagieraantallen te ocnroleren. „Dat zijn beveiligers met verschillende soorten contracten. De verhouding tussen flex en vast personeel is te bepalen door de bedrijven zelf.”:

Hoewel er in juni een deal werd gesloten met de vakbonden voor tijdelijk een betere beloning, werd die extra toeslag van € 5,25 vorige week weer afgeschaald. Die zou niet meer nodig zijn, aldus topman Dick Benschop van Schiphol bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De directie van de luchthaven verdient bij elkaar € 2 miljoen per jaar.

Vrije dag

„Er lijkt een nieuwe trend: de rijen zijn op maandag altijd langer”, zegt campagneleider Joost van Doesburg van FNV. Vorige week maandag, na het afschalen van de zomertoeslag, was dat ook het geval. Een woordvoerder van de luchthaven zegt dat er geen relatie is. FNV betwijfelt dat. „Schiphol zegt dat het niet weet waar het aan ligt waarom personeel op maandag niet komt opdagen. Het zou kunnen liggen aan het aantal flexcontracten, maar bijvoorbeeld ook aan het compenseren van weekenddagen. Mijn inschatting zou echter zijn dat men dat een beetje zou verdelen over de rest van de week.”

De Koninklijke Marechaussee was nog niet voor commentaar bereikbaar. Er zou maandag sprake zijn geweest van opstootjes. Schiphol heeft het aantal vluchten al drastisch verlaagd in september en oktober, zodat het zou ’passen’ bij de capaciteit die er aan beveiligers is. Dit blijkt maandag wederom niet te kloppen. Volgens de vakbonden moet er iets gebeuren, omdat het resterende personeel dat er nog is, ook de benen zal nemen door de werkdruk.

„Er moet iets gebeuren, Schiphol zit meer in de plannenmakerij dan in de oplossingen. De herfstvakantie komt eraan en ik houd mijn hart vast als dit zo blijft”, zegt Van Doesburg. „Het huidige personeel moet heel hard werken onder zeer hoge druk. Het is niet aantrekkelijk om op Schiphol te werken, anders zouden er niet zulke rijen staan.”

In de reispodcast Inchecken bespreken reisverslaggevers Yteke de Jong en Koen Nederhof hoe het kan dat Schiphol zijn zaakjes nog niet op orde heeft: