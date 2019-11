KLM schikt voor €600 na brandstofchaos

Bekijk ook: Claim bij KLM wegens brandstofstoring

KLM bevestigt de schikking. Het gaat onder meer om een echtpaar dat pas 72 uur later op de bestemming, Bangkok aankwam.

’KLM heeft uit coulance de zaak met deze passagiers geschikt, omdat deze passagiers als enige op de betreffende vlucht pas na 3 dagen waren omgeboekt. Dat past niet binnen de service die wij onze klanten willen bieden en dat vinden we vervelend. Om die reden hebben wij deze passagiers een vergoeding aangeboden. We blijven bij ons standpunt dat een dergelijke brandstof storing een buitengewone omstandigheid is waarvoor luchtvaartmaatschappijen niet aansprakelijk zijn. Dit is ook al eerder bevestigd door de rechter in andere rechtszaken over andere brandstof storingen’, meldt een woordvoerder.

Bij het claimbureau hebben zich in totaal zo’n 1500 reizigers gemeld die deze zomer vertraging opliepen. Zij hebben dus niet automatisch ook recht op €600. Voor hen moet Aviclaim aparte zaken starten. Het claimbureau ziet in de eerste schikking een aanmoediging. „Dat de luchtvaartmaatschappij zo snel de zaak wil afdoen zegt voldoende.”

Op 24 juli liepen diverse vluchten vertraging op. Schiphol lag uren plat toen het voedingssysteem van het systeem van de brandstoftoevoer doorbrandde. Honderden vluchten werden geannuleerd of vertrokken (veel) later. Zo’n 60.000 reizigers hebben last gehad van de chaos door de brandstofproblemen.