Werkgevers: ’Kabinet, koop aandeel in noodlijdende bedrijven’

Berry Wijnen van het Eindhovense restaurant El Peunte denkt ondanks de lockdown het hoofd nog wel boven water te kunnen houden. „Enerzijds denkt het personeel heel goed mee en heeft het een stukje ingeleverd. En anderzijds zijn er de vaste gasten die veel blijven bestellen. Ook is de steun een welkome aanvulling, maar wanneer het genoeg is blijft altijd de vraag.” Ⓒ Rias Immink

Ondernemers in de horeca, detailhandel en evenementenbranche zitten diep in de problemen. Alleen een nóg ruimhartiger steunpakket kan soelaas bieden, stellen werkgeversvoorzitter Jacco Vonhof en Ingrid Thijssen. Desnoods moet het kabinet overwegen om een aandeel te nemen in de talloze noodlijdende winkels en kroegen. „Zo hebben we dat ook bij de banken gedaan. Waarom zou je dat niet doen bij een kleinere ondernemer?”