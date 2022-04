Gepensioneerden trekken aan kortste eind in zaak tegen metaalfonds PMT over indexatie

Omdat de EU-wetgeving boven de nationale wet staat, zag de advocaat een kans om deze beslissing te doorbreken. “Het opgebouwde pensioen is van de deelnemers, daar mag het fonds niet aan zitten.” Als de aanklagers de zaak hadden gewonnen, had dat voor grote gevolgen gezorgd omdat dan nog 1,5 miljoen andere pensioendeelnemers aanspraak hadden kunnen maken op de indexatie van hun pensioenuitkeringen. Omdat veel dekkingsgraden onder de wettelijke 110% zaten in de afgelopen jaren, mochten de fondsen niet uitkeren.

Hoopvol

Van Meerten was hoopvol na de zitting. De uitspraak die de kantonrechter gedaan heeft, is daarom extra teleurstellend. Maar de advocaat ziet toch een lichtpuntje: “Wat in de uitspraak staat, is dat de deelnemers zich mogen beroepen op het EU handvest. Dat wil zeggen dat ze hun pensioenfonds als individu mogen aanklagen. Dat is nieuw en ik zie dat als grote winst om nieuwe stappen te zetten.”

Lange adem

Van Meerten weet ook dat hij een lange adem moet hebben. Hij haalt het voorbeeld aan van de rechtszaak uit het recente verleden, over het eigendomsrecht van Box 3 in het belastingstelsel. “Uiteindelijk kregen de aanklagers gelijk, dus ik houd moed. Je kunt de wereld niet in een dag veranderen.” De kans is wel groot, volgens de advocaat, dat de aanklagers hoger beroep gaan inzetten. “Er staan nog onjuistheden in de uitspraak, zoals dat de rechter zegt dat het opgebouwde pensioen geen eigendom is. Maar dat is het wel. En aan dat eigendom is getornd omdat er niet is geïndexeerd.”