Warme band Oranjes met Oman

De koning was onder de staatshoofden die gisteren hun medeleven kwamen betuigen bij de nieuwe sultan Ⓒ FOTO AFP

Het contact dat onze koninlijke familie had met de overleden sultan van Oman is ronduit warm te noemen. Sultan Qaboos kreeg veel bezoek van de Oranjes. Gisteren was de koning Willem-Alexander opnieuw in de hoofdstad Muscat om er de nieuwe sultan Haitham bin Tariq al-Said te condoleren met het verlies van zijn oom.