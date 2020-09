Rotterdamse investeerder gastankervaart Gerard Valkier overleden

Volgens het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het transport van vloeibaar gas, had de in ’s Heer Arendskerk in Zeeland geboren ondernemer Valkier een cruciale rol in de uitbreiding van het concern. Dat werd in 1937 opgericht door de toen 23-jarige bankierszoon Anthony Veder. Gerard Valkier legde ’de basis voor onze rederij in de huidige vorm’, aldus het concern.

„Door zijn overtuiging bouwde Anthony Veder eind jaren zestig haar eerste gastanker”, aldus het bedrijf in het in memoriam over Valkier.

Begin jaren 90 namen investeerders zoals met name HAL Investments het familiebedrijf opererend vanuit het Rotterdamse Scheepvaartkwartier over. Gerard Valkier, zelf actief in kunstmestproductie, was als investeerder aan boord.

Prinses Máxima doopte eind 2012 de nieuwe gastanker Coral Energy van Anthony Veder. Ⓒ FOTO HH / ANP

Inspiratie tot specialisatie

In de maritieme sector werd Anthony Veder, dat vroeger naast een reisorganisatie meerdere transportactiviteiten had, een van de eerste gespecialiseerde gastankerbedrijven met snelkoelende ethyleentankers op lng, gespecialiseerd in kleinschalig en middelgroot lng-vervoer. Anthony Veder telt nu ruim dertig gastankers die wereldwijd vooral lng, lpg, ethyleen en CO2 leveren.

Gerard Valkier, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, was van 1991 tot 2015 commissaris bij Anthony Veder.

Zijn zoon Jan, eerder werkzaam bij Shell, kwam in 1992 bij het bedrijf dat met rond duizend werknemers ook voor bunkering en vergassing ten behoeve van lng-terminals levert.

Jan Valkier begon als commercieel directeur en is sinds 1999 algemeen directeur. „Een hele belangrijke keuze was dat we het bedrijf echt zijn gaan focussen op de gastankervaart, we waren een ouderwetse Rotterdamse rederij met veel activiteiten, maar de focus op gastankervaart was erg belangrijk”, aldus Jan Valkier eerder bij BNR over de belangrijke omslag binnen het bedrijf.