Techreuzen storten zich in strijd om tv-rechten: ’Eredivisie kan 75% meer verdienen’

Sterren

Johan Derksen: ’Renze speelt een rol die hem niet ligt’

De mannen van Vandaag Inside mogen dan even van de buis zijn, dat weerhoudt Johan Derksen er niet van zijn ongezouten mening te geven. Zo valt het hem op dat Renze Klamer niet helemaal zichzelf is als hij aanschuift bij zich eigen talkshow. „En dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken.”