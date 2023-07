Consument koopt iets minder bij webshops

Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org werd er in totaal voor €8,6 miljard uitgegeven. Dat betekent een groei van 5%. Die toename kwam echter vooral door prijsstijgingen. Ook gaven consumenten meer uit aan kaartjes voor attracties, evenementen en pakketreizen en vliegtickets.

Kleding en elektronica

Goederen zoals kleding en consumentenelektronica werden minder vaak online gekocht. „Dit kan worden toegeschreven aan de heropening van de fysieke winkel. In de eerste weken van 2022 waren fysieke winkels immers nog gesloten”, aldus Thuiswinkel.org. De organisatie stelt ook dat consumenten nu vaker aankopen doen via webwinkels vergeleken met dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie.

Volgens de organisatie was 2021 een piekjaar voor onlinewinkels, omdat fysieke winkels dicht moesten als gevolg van overheidsmaatregelen.