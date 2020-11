Forse online groei

De overeenkomst werd bekrachtigd in het moderne gebouw van Schmidt Zeevis dat een paar jaar geleden officieel werd geopend door koningin Máxima. Eigenaren-directeuren Marcel van Breda en Jos van Vuren zochten contact met medeoprichter Michiel Muller van Picnic vanwege zijn digitale kennis, niet te verwarren met zijn broer Frans Muller, de bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize.

Koningin Máxima tijdens de officiele opening van het nieuwe pand van vishandel Schmidt Zeevis. Ⓒ FOTO ANP

Hij richtte de online supermarkt vijf jaar geleden op met Joris Beckers, Frederik Nieuwenhuys en Bas Verheijen. Later kwam ook Gerard Scheij aan boord. Muller is een serie-entrepeneur die met Marc Schröder aan de wieg stond van Tango onbemande tankstations, Route Mobiel, huizenveiling Bieden en Wonen en Fashiolista. Hij wordt gesteund door Quote-500 leden als Dick Hoyer, Okke en Bouke van der Wal en de families De Rijcke en Fentener van Vlissingen.

Begon Picnic in september 2015 met vier elektrische bezorgautootjes, nu rijden er dagelijks zo’n 1000 rond in meer dan 70 Nederlandse dorpen en steden, voornamelijk in het westen, midden en zuiden van het land.

Inkoper en verkoper: Claire Stam en Ron Kadiks met een roodbaars.

„De vier Amsterdamse hoofdgrachten doen we niet. Dat is nog te ingewikkeld gezien laden en lossen want we komen elke dag op hetzelfde tijdstip langs. Net zoals de melkboer van vroeger. Zo weet de klant tot op de 20 minuten precies wanneer hij of zij thuis moet zijn. Alles gaat via onze app. We hebben daartoe elke dag 150 programmeurs aan het werk die ervoor zorgen dat de 240.000 kratjes via algoritmen worden uitgeleverd”, licht Muller toe. Hij vult aan: „Als de bezorging in het donker is, weten we dat de uitlevering gemiddeld acht seconden langer duurt.”

Het bedrijf breidde in coronatijd hard uit. Het werd vorig jaar uitgeroepen tot snelst groeiende bedrijf van Nederland met een paar honderdduizend klanten. Dit jaar groeide Picnic volgens Muller met 50 procent naar een half miljoen klanten. Hij benadrukt: „We hebben nu 6500 medewerkers, waarvan 3000 bezorgers en 3500 inpakkers op onze zes distributiecentra. Onze omzet is gegroeid naar boven de half miljard euro dit jaar.”

Het voordeel van de samenwerking voor Schmidt Zeevis is dat de tussenhandel niet meer nodig is. Commercieel directeur Ron Kadiks en Marcel van Breda: „De productiedag is leverdag. Dat bestaat nog niet in Nederland. Alle vis die bij ons vers binnenkomt, wordt meteen ambachtelijk met de hand schoongemaakt. Als de consument voor tien uur ’s avonds bestelt, heeft hij de vis de volgende dag in huis.” Over anderhalve week op 25 november gaat de samenwerking in.

Muller: „We gaan onder meer lijngevangen roodbaars- en schelvis verkopen. Maar ook roodbaarsfilet en sliptong. Het is duurzaam, want de vis komt uit de Noordzee. ’s Nachts gevangen, is ’s middags in je keuken. Deze verse vis past in ons beleid om elke keer iets duurzamer te worden. We hebben al onze eigen kippenboerderij met 3-sterren ’beter leven’ eitjes en onze boerenmelk die op de boerderij zelf wordt gebotteld.Er is geen voedselverspilling, doordat wij exact bij de leveranciers bestellen wat klanten hebben betaald.”