AEX optimistisch: ABN Amro schiet omhoog

Rond 12.00 uur staat de AEX-index 0,6% hoger op 658 punten. De AMX stijgt 0,9% naar 976,1 punten.

De koersenborden in Londen (-0,2%), Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+1%) laten een verdeeld beeld zien.

De Aziatische markten lieten maandag echter overwegend verliezen zien, ondanks een zeer sterke groei van de Chinese export. De uitvoer van China nam in de eerste twee maanden van het jaar met meer dan 60% toe. Dat was de sterkste groei in ruim twintig jaar. De vrees dat de hogere olieprijzen en het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket de inflatie flink zullen aanwakkeren, zorgde echter voor koersdruk op de beurzen in het Verre Oosten.

In Washington stemde de Amerikaanse Senaat zaterdag in met het steunpakket van $1900 miljard, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. De miljarden zijn onder meer bedoeld voor vaccins en financiële noodhulp aan werklozen, bedrijven en lokale overheden. Het plan gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat dinsdag stemt over het pakket.

Na het krachtige herstel van vrijdagavond openen de Amerikaanse beurzen vanmiddag naar verwachting in het rood. Voor de Dow Jones-index wordt een 0,2% lagere opening voorzien, terwijl techbeurs Nasdaq waarschijnlijk 1,8% lager uit de startblokken komt.

In de AEX blijft ABN Amro de koploper met een plus van 6,5%. Bij de financiële waarden zijn ook ING (+3,1%), Aegon (+2,9%), NN (+2,3%) en ASR (+2,3%) in trek dankzij de oplopende rente.

Unibail staat ook hoog op de lijst met stijgers. Het winkelvastgoedfonds wordt 4,2% hoger verhandeld.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell stijgt 0,9%. De energiegigant profiteert van de olieprijs die vanochtend tot ruim $70 is gestegen. Het is voor het eerst sinds mei 2019 dat een vat ruwe olie uit de Noordzee tot boven de $70 uitstijgt. De prijsstijging volgt na een droneaanval op Saoedische olie-installaties door Houthi-rebellen. Ook stuwt het optimisme over de economie en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC de olieprijzen.

Bij Heineken (+1,1%) geeft financieel topbestuurder Laurence Debroux na zes jaar het stokje door. Zij wordt bij de bierbrouwer per 1 juni opgevolgd door Harold van den Broek. Hij is afkomstig van schoonmaakmiddelengigant Reckitt Benckiser.

Techinvesteerder Prosus (-3%) is de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize laat 1% liggen.

In de AMX is Boskalis (+3,7%) de grootste stijger. De baggeraar en maritiem dienstverlener liet vorige week al weten een prima gevulde orderportefeuille te hebben voor dit jaar.

Flow Traders (-0,9%) staat ook in de belangstelling. Het coronajaar 2020 is voor de flitshandelaar uitgemond in een bonusfeest. De twee topbestuurders van het bedrijf, dat flink profiteerde van de onrust op de financiële markten, krijgen ieder een bonus van €7,7 miljoen.

Corbion (-2,5%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Het speciaalchemieconcern verloor vrijdag al 8% na de publicatie van de jaarcijfers.

