AEX schiet door naar 660 punten

Rond 13 uur staat de AEX-index 1,1% hoger op 658 punten. De AMX komt echter wat af to 0,6% stijging naar 973,3 punten.

De beurs van Londen gaat van klein verlies naar 0,3% winst, Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+1,3%) zetten de opmars ook door.

De Aziatische markten lieten maandag echter overwegend verliezen zien, ondanks een zeer sterke groei van de Chinese export.

"Veel beursbewegingen momenteel zijn door speculanten gedreven"

,,Er ontstaan forse verschillen in sectoren en aandelen op de beurzen. Je ziet een afwijking groeien tussen oude en nieuwe economie. De techbedrijven doen het nu veel minder goed”, zegt Stan Westerterp, partner bij Bond Capital Partners. ,,De oorzaak blijft de stijgende Amerikaanse rente.”

Die noteert maandag enkele basispunten hoger bij 1,605%.

„Historisch gezien is dat hartstikke laag. Maar oplopende rentes en inflatie zijn slecht voor groeiaandelen en dus de technologiefondsen”, aldus Westerterp.

,,Ik denk dat die inflatiestijging van korte duur is. Veel beursbewegingen momenteel zijn door speculanten gedreven. Maar als belegger heb je daar nu mee te maken. De Amerikaanse Federal Reserve zal zijn beleid niet snel wijzigen”, zo verwijst hij naar de woorden van voorzitter Jerome Powell vorige week.

Nasdaq daalt fors

In Washington stemde de Amerikaanse Senaat zaterdag in met het steunpakket van $1900 miljard, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. De miljarden zijn onder meer bedoeld voor vaccins en financiële noodhulp aan werklozen, bedrijven en lokale overheden. Het plan gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat dinsdag stemt over het pakket.

Onder die druk sterkte de dollar weer aan, de euro noteert 0,3% lager bij $1,1878.

Na het krachtige herstel van vrijdagavond openen de Amerikaanse beurzen vanmiddag volgens de futures in het rood. Techbeurs Nasdaq komt waarschijnlijk 1,8% lager uit de startblokken.

In de AEX blijft ABN Amro de koploper met een plus van 7,2%. Het kreeg een adviesverhoging van Jefferies. Net als ING (+3,1%), met negen miljoen stuks het meest verhandeld.

Ook Aegon (+3,3%), NN (+2,3%) en ASR (+2,3%) in trek dankzij de oplopende rente.

Unibail staat ook hoog op de lijst met stijgers. Het winkelvastgoedfonds wordt 5,1% hoger verhandeld.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell stijgt 0,9%. De energiegigant profiteert van de olieprijs die vanochtend tot ruim $70 is gestegen. Het is voor het eerst sinds mei 2019 dat een vat ruwe olie uit de Noordzee tot boven de $70 uitstijgt. De prijsstijging volgt na een droneaanval op Saoedische olie-installaties door Houthi-rebellen.

Optimisme blijkt ook bij uitzender Randstad (+2%). Bij Heineken (+1,1%) geeft financieel topbestuurder Laurence Debroux na zes jaar het stokje door. Zij wordt bij de bierbrouwer per 1 juni opgevolgd door Harold van den Broek. Hij is afkomstig van schoonmaakmiddelengigant Reckitt Benckiser.

Techinvesteerder Prosus (-2,3%) is de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize laat 1% liggen.

In de AMX is Boskalis (+3,7%) de grootste stijger. De baggeraar en maritiem dienstverlener liet vorige week al weten een prima gevulde orderportefeuille te hebben voor dit jaar.

Het meest verhandeld is PostNL (+0,9%).

Flow Traders (-0,9%) staat ook in de belangstelling. Het coronajaar 2020 is voor de flitshandelaar uitgemond in een bonusfeest. De twee topbestuurders van het bedrijf, dat flink profiteerde van de onrust op de financiële markten, krijgen ieder een bonus van €7,7 miljoen.

Corbion (-2,8%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Het speciaalchemieconcern verloor vrijdag al 8% na de publicatie van de jaarcijfers.

Bij de smallcaps doet winkelketen Sligro het met een koerswinst van 4,5% ook sterk. Vastgoedfonds Wereldhave plust 3,7%. Maar bouwer BAM (+0,7%) is het meest verhandeld.

