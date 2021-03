Tech-aandelen vechten zich terug in oplevende AEX

Rond 16.30 uur staat de AEX-index 1,9% hoger op 666,4 punten. De AMX wint 1,1% tot 974,6 punten.

De beurs van Londen gaat van klein verlies naar 0,3% winst, Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+1,3%) zetten de opmars ook door.

"Veel beursbewegingen momenteel zijn door speculanten gedreven"

,,Er ontstaan forse verschillen in sectoren en aandelen op de beurzen. Je ziet een afwijking groeien tussen oude en nieuwe economie. De techbedrijven doen het nu veel minder goed”, zegt Stan Westerterp, partner bij Bond Capital Partners. ,,De oorzaak blijft de stijgende Amerikaanse rente.”

Die noteert maandag enkele basispunten hoger bij 1,605%.

„Historisch gezien is die rentestand nog hartstikke laag. Maar oplopende rentes en inflatievrees zijn slecht voor groeiaandelen en dus de technologiefondsen”, aldus Westerterp.

,,Ik denk dat die inflatiestijging van korte duur is. Veel beursbewegingen momenteel zijn door speculanten gedreven. Maar als belegger heb je daar nu mee te maken. De Amerikaanse Federal Reserve zal zijn beleid niet snel wijzigen”, zo verwijst hij naar de woorden van voorzitter Jerome Powell van vorige week.

Nasdaq daalt fors

In Washington werd het steunpakket van $1900 miljard aangenomen.

Na het krachtige herstel van vrijdagavond noteert de Dow Jones na de aankondiging 350 punten winst. Ook hier vochten techaandelen zich terug in de belangstelling.

De dollar sterkte weer aan, de euro noteert 0,3% lager bij $1,1878.

Volgens Ima Sammani van valutahandelaar Monex Europa wacht de markt op het rapport van de Europese Centrale Bank over zijn aankopen van obligaties.

,,De vraag wordt of de ECB met een aanzienlijke toename van de aankopen komt om aan te tonen dat de financieringsvoorwaarden gunstig wil houden”, zegt Sammani, ,,en de obligatierente onder controle.”

Donderdag is de vergadering van de ECB over zijn monetaire beleid.

ABN en Unibail favorieten

In de AEX blijft ABN Amro de koploper met een plus van 8%. Het kreeg een adviesverhoging van Jefferies. Net als ING (+3,6%), met negen miljoen stuks het meest verhandeld.

Unibail gaat ABN af en toe voorbij: het winkelvastgoedfonds wordt 8,2% hoger verhandeld.

Ook Aegon (+3,7%), NN (+2,3%) en ASR (+2,3%) in trek dankzij de oplopende rente.

Technologiefondsen ASML en ASMI winnen respectievelijk 2,4% en 2,7%.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell draaide in de middag. Het steeg eerst 0,9%, maar kwam toen bij de verliezers te staan (-02%). De energiegigant profiteert van de olieprijs die tot ruim $70 is gestegen. Het is voor het eerst sinds mei 2019 dat een vat ruwe olie uit de Noordzee tot boven de $70 uitstijgt.

Optimisme blijkt ook bij uitzender Randstad (+2%). Bij Heineken (+1,1%) geeft financieel topbestuurder Laurence Debroux na zes jaar het stokje door. Zij wordt bij de bierbrouwer per 1 juni opgevolgd door Harold van den Broek. Hij is afkomstig van schoonmaakmiddelengigant Reckitt Benckiser.

Techinvesteerder Prosus (-2,3%) is de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize laat 1% liggen.

Bekijk ook: Hoe kopzorgen op de beurs plaatsmaakten voor optimisme

In de AMX is vastgoedfonds Eurocommercial Properties gewild (+4%). Baggeraar Boskalis (+3,7%) wint. Het liet vorige week al weten een prima gevulde orderportefeuille te hebben voor dit jaar.

Flow Traders (-0,8%) staat ook in de belangstelling. Het coronajaar 2020 is voor de flitshandelaar uitgemond in een bonusfeest. De twee topbestuurders van het bedrijf, dat flink profiteerde van de onrust op de financiële markten, krijgen ieder een bonus van €7,7 miljoen.

Corbion (-2,1%) is de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen. Het speciaalchemieconcern verloor vrijdag al 8% na de publicatie van de jaarcijfers.

Bij de smallcaps doet winkelketen Sligro het met een koerswinst van 5,5% ook sterk. Vastgoedfonds Wereldhave plust 5,4%. Maar bouwer BAM (+0,7%) is het meest verhandeld.

Fietsenreus Accell stijgt 2,1%. De analist Frank Claassen van Degroof Petercam heeft het koersdoel fors verhoogd van €32 naar €42 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling na de recente kwartaalresultaten. Die maken de gestelde doelen steeds geloofwaardiger.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.