Banken en tech duwen AEX boven 570 punten

De AEX-index noteerde rond 13.15 uur 0,7% in de plus op 571,2 punten. De Midkap steeg 0,2% naar 759,2 punten. De kleintjesbeurs AScX raakte 0,9% kwijt. Het cijfer over de Nederlandse industriële productie, een daling tot het laagste punt in elf jaar, drukte het sentiment.

Azië ging met verlies de week uit. Bij beurzen elders in Europa nam de tegenwind van de ochtend ook af. Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,4% vooruit. Het groeicijfer van de Franse industrie verraste met een 19,6% toename maand-op-maand, vergeleken met een verwachte 15,4%.

„Dit is een in-between-week, met kleine uitslagen. Het coronavirus blijft markten zorgen baren, in China en Hongkong zie je dat bedrijven en scholen weer in lockdowns gaan”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „Goede vooruitzichten van chipmaker TSMC gaven techfondsen dan wel weer een boost. Beleggers kijken uit naar de eerste kwartaalresultaten van volgende week.”

Zicht op een Europees steunfonds van $2000 miljard kwam dichterbij met een voorstel van Europese Raad-voorzitter Charles Michel.

In de VS doen volgende week de grootbanken de boeken open over het tweede kwartaal. „Naast afschrijvingen is vooral het koopgedrag van consumenten dat je in de cijfers kunt lezen van belang”, zegt Bonsee van ABN.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York toonden 0,2% tot 0,4% verlies.

Beleggers zien een vlucht uit aandelen naar obligaties, die een negatieve vergoeding bieden. Analist Corné van Zeijl van Actiam wordt voorzichtiger: nog maar honderd van de vijfhonderd S&P-fondsen durft een vooruitblik te geven. „Dat is sinds 2001 niet voorgekomen”, aldus de econoom in zijn vooruitzicht.

In Amsterdam trapt ASML bij de hoofdfondsen komende woensdag af.

Brentolie werd met meer lockdowns 2,2% minder waard. De euro bleef op $1,1311 vlak. Volgens valutahandelaar komt het muntenpaar onder druk door een toenemend aantal coronapatiënten in de VS. Amerikaanse tienjarige staatsobligaties daalden in waarde tot 0,578%. De yield op een dertigjarige staatsobligatie zakte tot 1,256%, beide het laagste punt sinds april. Goud werd nog eens 0,5% duurder.

Financials helpen

ING koerste 2,4% hoger na een negatieve start. De bank gaat een kwart van de kantoren in Nederland sluiten, zo’n 42 kantoren. Branchegenoot ABN Amro won 0,4%.

ASML kreeg er 2,4% bij nadat de Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC goede resultaten liet zien. De koers van branchegenoot ASMI liep 1% op. Beide techfondsen kunnen komende week positief verrassen met hun kwartaalresultaten, verwachten analisten van JPMorgan Cazenove.

Heineken dikte 0,5% aan. De Deense branchegenoot Carlsberg meldde dat de bierverkoop, zoals werd verwacht, is gekelderd.

Bij de hoofdfondsen werkte Shell het verlies weg en pluste 0,6%. Staalmaker ArcelorMittal won 0,2%. Unilever onderging een koersdaling van 0,5%.

Galapagos werd 0,9% minder waard. De Amerikaanse zakenbank Stifel heeft het biotechfonds van de kooplijst gehaald.

Midkapper Air France KLM won 1,6%. De vakbonden bij KLM hebben in een gezamenlijke brief bij de Europese Commissie formeel bezwaar gemaakt tegen de eisen die de Nederlandse staat als voorwaarden voor steun aan KLM stelt. Chiptoeleverancier Besi won 1,7%, apothekenbevoorrader Fagron pluste met 2,3%.

De recordjacht bij AScX-fonds Alfen werd gestuit. De koers van de laadpalenfabrikant daalde 1,5%, Avantium liep met 1,7% terug.

Wilt u elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van DFT.