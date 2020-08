Moederbedrijf Ibis-hotels schrapt 1000 banen

ISSY-LES-MOULINEAUX (ANP/RTR) - Hotelgroep Accor is van plan duizend banen te schrappen om op kosten te besparen. Het Franse concern achter ketens als Ibis, Novotel en Mercure gaat over tot die ingreep na een verlies van 1,5 miljard euro te hebben geleden in het eerste halfjaar.