Doorstart Lightyear in afgeslankte vorm, verkoop van demovoertuigen

Hieronder vallen ook enkele (demo)voertuigen van het eerste model Lightyear 0. Deze maand is er een speciale onlineveiling om nog geld te verdienen voor het uitbetalen van schuldeisers. Op een kijkdag op woensdag 19 april kunnen geïnteresseerden de wagens in het echt komen bekijken, laat curator Reinoud van Oeijen weten.

Dat Lightyear een doorstart zou maken was eigenlijk al in februari aangekondigd, nadat samen met loyale investeerders binnen een dag 8 miljoen euro was opgehaald. Maar toen werd nog een kleine slag om de arm gehouden. Het was namelijk nog wachten op goedkeuring van het doorstartplan door de curator.

"Complex proces"

Van Oeijen geeft aan dat hij zijn fiat nu heeft gegeven. „Het was een uitermate complex proces”, stelt hij in een verklaring. „Toch hebben we dit in relatief korte tijd kunnen doen. Met veel verschillende belangen en een ingewikkelde structuur was dat niet eenvoudig.”

De doorstart vindt plaats in een volledig nieuw bedrijf dat massamodel Lightyear 2 moet gaat bouwen. In dat nieuwe bedrijf is volgens eerdere berichten plaats voor ongeveer honderd van de oorspronkelijke ruim zeshonderd medewerkers.

„We hebben het belang van de werknemers uit binnen- en buitenland zo goed mogelijk proberen te behartigen”, aldus Van Oeijen. „Tegelijkertijd hebben we ook voor de schuldeisers de schade zo beperkt mogelijk getracht te houden. Op deze manier was er een kans op een doorstart.” Ook alle patenten van Lightyear en zonnencellendochterbedrijf Lightyear Layer uit Venray gaan mee naar de nieuwe onderneming die de naam Lightyear Technologies krijgt.

Lightyear-topman en medeoprichter Lex Hoefsloot reageert verheugd op het nieuws van de curator. "We zijn heel blij dat we de herstructurering hebben voltooid. We geloven dat deze benodigd was voor de toekomst van Lightyear", benadrukt hij. "Het team heeft hard gewerkt om dit mogelijk te maken."

Lightyears eerste auto, de Lightyear 0, ging pas eind november in productie bij een partner in Finland. Er zijn er uiteindelijk maar een handjevol van de band gerold, want de onderneming stopte eerder dit jaar plots met de productie van dit dure model. Korte tijd later ging Lightyear failliet. Voor de Lightyear 2 zou wel veel interesse bestaan. Van Oeijen wees er eerder op dat de interesse in Lightyear 2 allemaal nog intenties betrof. Het leverde nog niet direct geld op. Toen het snelgroeiende Lightyear op een gegeven moment in betalingsnood kwam, hielp die interesse dus niet en werd een bankroet onvermijdelijk.