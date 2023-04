Philips reserveert €575 miljoen voor eerste schikking in apneu-drama

Philips boekte een omzet van €4,2 miljard, een toename van 6% ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijfsrestulaat nam 8,6% toe tot €359 miljoen. Het verlies over het kwartaal kwam mede door de voorziening uit op €665 miljoen. Op de beurs won het aandeel maandagochtend na opening 10%.

Philips-ceo Roy Jakobs noemt de eerste reservering voor de patiëntenclaims ’een belangrijke stap in de aanpak van de rechtszaken in verband met de terugroepactie’. De schikking waarvoor het geld nu opzij wordt gezet, betreft alleen de economische schade die patiënten hebben geleden. Later zullen er waarschijnlijk nog andere schikkingen volgen over andere vormen van schade, zoals de persoonlijke gezondheidsschade die mensen al dan niet hebben opgelopen en kosten die ze hebben moeten maken voor medische onderzoeken vanwege de apneupaniek.

Philips heeft diverse laboratoria onderzoek laten doen naar het gevaar dat mensen daadwerkelijk ziek worden van de schuimdeeltjes die los kunnen laten in de apparaten. Dat risico zou meevallen, maar toch hebben in de VS 40.000 mensen zich bij een officieel register gemeld met klachten waarvan ze denken dat die met de apparaten van Philips te maken hebben. Van hen hebben 400 een daadwerkelijke claim ingediend in de Verenigde Staten, de rest doet dat mogelijk nog. De hoogte van de schade uit deze claims verwacht Philips niet eerder dan volgend jaar te kunnen inschatten, maar de vrees bestaat dat die nog veel hoger zullen zijn dan de economische schade waarvoor nu een reservering is gemaakt.

Miljardenschade

Philips had al meer dan een miljard uitgetrokken voor de vervangingsoperatie en andere gevolgen van de affaire, die bij de Amerikaanse autoriteiten 105.200 meldingen van problemen met de apparaten opleverde. Daarvan zou 6% mogelijk verband houden met gezondheidsschade of overlijden.

Philips heeft ook te maken met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie en moest honderden miljoenen uittrekken om zijn productie aan te passen naar de wensen van de toezichthouder. Door de affaire, die de vorige topman Frans van Houten vorig jaar de kop kostte, verloor het bedrijf sinds 2021 zo’n driekwart van zijn waarde en ook boze beleggers bereiden inmiddels claims voor.

De terugroepactie waarbij de apparaten worden gerepareerd of vervangen loopt overigens verre van vlekkeloos. Een klein deel van de apparaten betreft beademingsapparaten, waarbij ook aan de gerepareerde exemplaren weer onvolkomenheden bleken. Ook bleek onlangs dat sommige van de vervangen slaapapneu-apparaten niet helemaal goed functioneerden.

Boze autoriteiten

Tegelijkertijd heeft Philips het ook aan de stok met autoriteiten in Amerika en Italië over het tempo waarmee patiënten aan een nieuw apparaat geholpen worden. Philips beweerde begin dit jaar inmiddels 90% van apparaten vervangen of gerepareerd te hebben, maar de uitlevering ervan bleek aanzienlijk minder snel te gaan dan de cijfers van Philips volgens de Amerikaanse FDA suggereerden. Een Italiaanse rechter heeft Philips eerder deze maand opgelegd voor 1 mei alle apparaten in Italië te vervangen, met een dwangsom van €20.000 per dag dat het bedrijf in gebreke blijft. Philips heeft daarbij aangegeven dat dit onmogelijk is.

Maandag liet het bedrijf weten 95% van de benodigde vervangende apparaten en reparatiesetjes te hebben geproduceerd, waarvan ’de overgrote meerderheid’ verscheept is naar patiënten en zorginstanties.