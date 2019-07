’Ambassadeur VS heeft gelijk!’

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra met Anske Vuijk-Bosdriesz, die op haar 11de de Bevrijding van ons land tekende. Haar jeugdwerk is op de ambassade tentoongesteld. Ⓒ De Telegraaf

,,In Nederland moet je dat niet zo rechtstreeks doen”, zei prof. Rob de Wijk, deskundig in internationale verhoudingen, over de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Nadat onze regering zich kritisch erover uitliet dat de Amerikanen overwegen zich terug te trekken uit Syrië, maande Hoekstra ons land om dan ook zelf troepen te sturen. Hij kreeg nul op het rekest.