Amerikaanse rente blijft nog wel even stijgen

De renteverhoging zelf, de vierde verhoging met drie kwart procentpunt op rij, was geheel conform de verwachtingen in de markt, de bijsluiter was echter minder eenduidig. Uit de geschreven verklaring bij het rentebesluit, concludeerden beleggers aanvankelijk dat daaruit een kentering in het beleid van niet aflatende renteverhogingen doorschemerde. Daarin schreef de Fed te verwachten dat de ’lopende verhogingen van de target range afdoende zullen zijn voor een monetair beleid dat restrictief genoeg is om de inflatie uiteindelijk terug te brengen naar 2%’. Ook kondigden de centrale bankiers aan het effect mee te wegen van eerdere renteverhogingen en de vertraging tussen de monetaire maatregelen en de uitwerking op de markt.

In zijn mondelinge toelichting verduidelijkte Fed-president Jerome Powell inderdaad discussie te verwachten over minder grote rentestappen, maar ook dat de beleidsmakers nu denken dat het langer zal duren voordat het eindniveau is bereikt. Een aanvankelijke winst die de Dow Jones-index boekte na de renteverhoging, sloeg daardoor om naar een verlies van 1,4%.

De Fed heeft de rente die banken elkaar in rekening brengen voor leningen op zeer korte termijn, nu verhoogd naar tussen 3,75 en 4%. Door die hogere rentes wordt het ook duurder om geld te lenen voor bedrijven en huishoudens, waardoor minder geld de economie in stroomt. In theorie moet dat de inflatie afremmen.

„Er is nog veel werk te verrichten, en dat zullen we ook doen”, zei Powell over de inspanningen om prijsstijgingen te remmen. „Maar op enig moment is het passend om het tempo te matigen, dat kan bij de volgende rentevergadering, of die daarna.” Hij legde uit dat de nadruk nu minder moet liggen op het tempo van renteverhogingen, en meer op het renteniveau waarna verdere verhogingen niet langer nodig zijn. Dat eindpunt ligt hoger dan de Fed eerder dacht.