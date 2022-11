Fed verhoogt rente met 0,75%

Het is de vierde verhoging met driekwart procentpunt op rij en de markt was vooral op zoek naar aanwijzingen dat een volgende renteverhoging wellicht wat minder groot zal zijn. Die aanwijzingen werden kennelijk gevonden, gezien de sprong met bijna een hele procent toen de verklaring van de Fed naar buiten kwam.

De tekst waar die verwachting op gebaseerd lijkt te zijn, lijkt de zinsnede te zijn dat het comité dat over de rente gaat ’lopende verhogingen van de target range afdoende zullen zijn voor een monetair beleid dat restrictief genoeg is om de inflatie terug te brengen naar 2 procent uiteindellijk’. Daarbij wordt ook nadrukkelijk het effect meegenomen van eerder renteverhogingen en de vertraging tussen de monetaire maatregelen en de uitwerking op de markt. Beleggers interpreteren dat als een aanzet naar een pad uit het donkere bos van renteverhogingen. Voorzitter Jerome Powell zal later nog met een toelichting komen.

De bandbreedte van de rente die de banken elkaar in rekening brengen bij leningen met een zeer korte looptijd, ligt nu tussen de 3,75 en 4%. Goldman Sachs verwacht dat de rente zal doorstijgen naar 5% voordat die weer gaat zakken.