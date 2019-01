Consortium rond Van Oord bouwt windpark

Het vijfde kavel in het windpark voor de Zeeuwse kust is bedoeld voor innovaties. Door nieuwe technieken te gebruiken worden installatietijd verkort en onderhoud verminderd. Ook wordt een nieuw systeem ingezet dat erosie van de zeebodem moet tegengaan en waarop tegelijkertijd oesters kunnen groeien.

Als Borssele V in 2021 af is, levert het windpark 19 megaWatt aan energie. Dat is voldoende om 25.000 huishoudens van stroom te voorzien.