Man krijgt auto cadeau en moet duizenden euro’s bijstand terugbetalen

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Niet de Renault Clio uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een Amsterdammer krijgt een prachtig cadeau: iemand geeft hem in 2019 een Renault Clio ter waarde van €11.000. Maar omdat hij rondkomt van een bijstandsuitkering, had hij die gift moeten melden bij de gemeente. Nu moet hij maanden aan uitkering terugbetalen, heeft de rechtbank in de hoofdstad bepaald.