Column: ook Nederland gaat Duitslands geopolitieke geblunder voelen

Door teeuwe mevissen

Duitsland verkoopt een belang in de haven van Hamburg aan China. Ⓒ ANP/HH

Al in het begin van 2018 schreef ik hier een column over de geopolitieke en geo-economische dreigingen die boven Europa hangen. Ik gaf toen reeds aan dat het hoog tijd was voor de Duitse regering om hun idealistische geopolitieke veren af te schudden en in te ruilen voor nota bene een denkstroming die is ontwikkeld op hun eigen bodem; real politik. Wie echter denkt dat de huidige regering iets heeft geleerd van de recente ontwikkelingen – waarbij het meest voor de hand liggende voorbeeld Nordstream 2 is – komt bedrogen uit. Ook Nederland zal hier de consequenties van gaan voelen.