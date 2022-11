Premium Het beste van De Telegraaf

Kanttekening experts bij hosanna-stemming Waarschuwing voor gulle pensioenfondsen: ’Dekkingsgraden kunnen net zo snel weer dalen’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Pensioenfondsen buitelen bijna over elkaar heen nu het ene na het andere fonds een verhoging van pensioenen aankondigt. Corine Reedijk van Aon noemt het positief dat ze iets extra’s kunnen doen. „Met de huidige hoge kosten die ouderen hebben, kunnen ze dit goed gebruiken.” Maar het is de vraag of pensioenfondsen de grenzen moeten opzoeken. „Je hebt echt buffers nodig voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.”