Spaanse bouwgigant Ferrovial verhuist hoofdkantoor naar Nederland

Nederland staat bekend als een belastingparadijs en dat werd Ferrovial eerder ook door critici voor de voeten geworpen. Het bedrijf, dat vooral infrastructuur ontwerpt, bouwt en beheert, maar ook bijvoorbeeld de Londense luchthaven Heathrow uitbaat, betoogt echter dat Nederland op een andere manier interessant is. Volgens de onderneming zou de verhuizing Ferrovial namelijk toegang geven tot goedkoper krediet.

Beursnotering

Ferrovial heeft in Amsterdam al een internationale vestiging waar ongeveer vijftien mensen werken. Nu het hoofdkantoor naar Nederland komt wordt dit waarschijnlijk uitgebreid naar dertig tot vijftig mensen. Het bedrijf wil in Nederland ook een beursnotering aanvragen. Op een later moment wil Ferrovial, dat nog in Madrid genoteerd is, ook naar de beurs in New York. Ferrovial stelt verder dat de verhuizing geen gevolgen zal hebben voor zijn activiteiten in Spanje, waar het ongeveer 5500 mensen in dienst heeft en waar het ook nog steeds belasting zal betalen.

Met de verhuizing naar Nederland volgt Ferrovial andere grote Europese bedrijven, die eerder dezelfde stap namen. Zo is vliegtuigfabrikant Airbus tegenwoordig formeel gevestigd in Leiden. Ferrovial is opgericht in 1952. Het bedrijf groeide in de loop van decennia uit van een bescheiden spoorwegbouwbedrijf tot een wereldwijd concern dat contracten binnenhaalde voor het Guggenheim-museum in Bilbao en de Olympische Spelen van Barcelona. Het leeuwendeel van de omzet wordt tegenwoordig buiten Spanje behaald.