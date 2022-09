Ben van Beurden bij Shell vertrekt, Wael Sawan opvolger

Per 1 januari neemt de Libanees-Canadees Wael Sawan, nu verantwoordelijk voor de divisie die vloeibaar gas produceert, de taken van Van Beurden over. Van Beurden blijft aan als adviseur tot juni 2023.

Met de benoeming van Sawan, eerder verantwoordelijk voor de upstream-activiteiten, is de Nederlander Huibert Vigeveno in de race om de topbaan afgevallen, hij gold ook als kanshebber. Evenals enige tijd de directeur voor gasactiviteiten Maarten Wetselaar. Maar die vertrok onlangs onverwacht naar Cepsa, het Spaanse energiebedrijf.

Wael Sawan, al 25 jaar actief binnen Shell, vervangt topman Ben van Beurden per 1 januari 2023. Ⓒ eigen foto

Sawal, geboren in Beiroet, kent Shell van binnenuit. Hij werkt 25 jaar in het conglomeraat en was er actief bij onderdelen in Europa, Afrika, Azië en de VS.

Shell heeft een traditie om een Nederlander als ceo te hebben, en Brit als voorzitter van raad van commissarissen. Die traditie wordt nu doorbroken.

Van Beurden kwam in 1983 bij Shell en stond sinds januari 2014 aan het roer als ceo.