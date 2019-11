'Flinke claim grondbeleggers bij ex-Lavide-topman'

Volgens de stichting, die 184 gedupeerden vertegenwoordigt, beloofde Poorter klanten binnen een jaar te verlossen van hun landbouwkavels. Daarvoor moest ruim 500 euro aan ‘inrichtingskosten’ worden betaald, gevolgd door een maandelijkse 50 euro voor advertenties, verspreid via platform Makelaar in Grond. Maar Poorters klanten, van wie een twintigtal aanwezig waren in de rechtbank in Alkmaar, raakten soms meerdere duizenden euro's kwijt terwijl kopers die zich tijdens ‘succesvolle’ beleggersbijeenkomsten hadden moeten manifesteren, uitbleven.

Volgens Poorter is sprake van "een hetze", opgezet door een stichtingsbestuur met daarin meerdere lieden die in zakelijk onmin met hem leven. En dat terwijl hij, blijkens ingebrachte verklaringen van notarissen en accountants, juist te boek staat als "betrouwbaar". De rechter verwacht over zes weken met een tussenvonnis te komen, aldus de krant.