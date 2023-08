Picnic schaft laagste prijsgarantie stilletjes af: ’wil geen ingewikkelde discussies met klanten’

De prijsgarantie is steeds lastiger te geven, legt de woordvoerder uit. „Sommige concurrenten, zoals Jumbo, hanteren wel zeven verschillende prijslijnen. Daarnaast groeit het aandeel van de huismerken. En die zijn heel lastig te vergelijken.” De supermarkt maakt die vergelijking nog wel. Iedere nacht checkt Picnic met speciale software alle prijzen van concurrenten en past waar nodig de eigen prijzen daarop aan.

Ingewikkelde discussies

„We willen voorkomen dat we met klanten in ingewikkelde discussies over prijzen terecht komen. Het is gewoon steeds lastiger uit te leggen. Daarom zijn we een paar maanden geleden gestopt met geld teruggeven.”

Volgens de woordvoerder van Picnic zijn er maar weinig reacties van klanten binnengekomen op het gewijzigde beleid. „Toen we zeven jaar geleden begonnen was het heel leuk. Maar inmiddels hebben we zoveel andere instrumenten waar consumenten mee kunnen besparen”, zegt de woordvoerder.

Hij doelt onder meer op de ’Op reis voor de laagste prijs’-actie, waarbij Picnic producten uit het buitenland tegen de lagere, in het buitenland geldende prijzen verkoopt.