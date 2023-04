Premium Het beste van De Telegraaf

Deze drankjes geven je het effect van alcohol - maar dan zonder kater

Door Jessica Numann Kopieer naar clipboard

Het heeft Diederick Evers eindeloos veel pogingen gekost om de juiste verhouding en samenstelling te vinden. Ⓒ Sophie Laubert

Amsterdam - Drankjes die ons ongeremder maken, stressverlagend werken of de creativiteit een zetje geven zónder die vervelende kater: ze bestaan. De ’functionele dranken’ zijn hard in opkomst en dat is voor ondernemers even interessant als riskant. Want hoe beweeg je je op een markt die nog geen heldere regels heeft?