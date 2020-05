Trump beperkt winst voor AEX

Na de bescheiden dagwinst van 0,3% op 500,3 punten komt het weekverlies voor de AEX op bijna 4%. De AMX verging het vrijdag beter met een 0,8% hoger slot van 671,8 punten.

De overige Europese beurzen lieten na enkele zwakke dagen een gemengd beeld zien. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX stegen 1% respectievelijk 1,1%. De Franse CAC 40 sloot onveranderd.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,7% lager.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen meldt dat het besluit van Trump als een verrassing komt. „Door het bericht gisteren dat TSMC een fabriek in de VS wil bouwen, ontstond het idee dat het bedrijf aan Huawei zou kunnen leveren. Het idee van Trump dat Huawei met zijn netwerk zou spioneren is absurd, want dat kan je alleen met software doen.”

Versteeg vindt dat China het oplaaien van de handelsoorlog met de VS enigszins aan zichzelf te wijten heeft. „Recent bleek dat China op grote schaal bij Amerikaanse gezondheidsinstituten heeft ingebroken om meer te weten te komen over het coronavirus. Maar het lijkt er vooral op dat Trump in paniek is. Hij dreigt de herverkiezing te verliezen door zijn verkeerde aanpak van het virus en geeft China nu van alles de schuld.”

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) sluit zich hierbij aan. „Dit is puur verkiezingsretoriek, zowel wat betreft zijn aantijgingen richting China als ten aanzien van wat hij Obamagate noemt. Hij wil de aandacht afleiden van zijn verkeerde aanpak van het coronavirus, waardoor er zoveel doden zijn en er heel veel werklozen zijn bijgekomen.”

Van de Groep meent dat voorzichtig optimisme voor de aandelenmarkten op zijn plaats is. „Het oplopen van de olieprijzen helpt. Daarnaast biedt de versoepeling van de lockdowns herstelpotentieel voor de economie in het tweede halfjaar. Er is ook hoop dat een vaccin of medicijn versneld op de markt zal komen.

ArcelorMittal herstelt

Na enkele beroerde dagen eindigde ArcelorMittal bij de Nederlandse hoofdfondsen aan kop met een winst van 4,2%.

Biotechfonds Galapagos won 3,1%.

Shell pakte er 1,4% bij, gesteund door de opmars van de olieprijzen.

Chipmachinefabrikant ASML klom 0,5%, in reactie op het meevallende kwartaalbericht dat de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials gisteravond laat publiceerde.

ABN Amro eindigde met een min van 3,4% onderaan. De bank bereikte daarmee een nieuw dieptepunt, nadat teleurstellende cijfers over het eerste kwartaal er eerder deze week al inhakten.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield belandde na een verlies van 2,1% eveneens op een laagste niveau ooit. Aegon sloot onveranderd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde zijn vooruitzichten voor de verzekeraar.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Basic Fit met een plus van 4,7% aan kop. Air France KLM klom 1,7%.

Bouwer BAM en bodemonderzoeker Fugro eindigden onderaan met minnen van 3,2% en 2,5%.

