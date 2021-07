Clouddiensten jagen omzet Microsoft omhoog

Financieel

Buurtapp Nextdoor zet deur open naar beurs in New York

De Amerikaanse buurtapp Nextdoor gaat naar de beurs in New York. Het bedrijf, dat sinds 2016 ook in Nederland actief is, hoopt zo investeerders te vinden om verder te groeien. Dan kan door nieuwe producten te ontwikkelen, meer mensen te werven en uit te breiden naar nieuwe gebieden.