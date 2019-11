Info updates ontbreekt soms bij slim apparaat

Slimme apparaten gebruiken software en zijn verbonden met het internet, via het internet of things. Zoals draadloze luidsprekers waarmee je op iedere plek in je huis muziek kunt afspelen, een digitale assistent zoals Siri of Alexa of een slimme thermostaat die vanaf afstand is te bedienen.

Veiligheid

„Juist bij slimme apparaten is het van groot belang dat consumenten weten hoe het is geregeld met updates. Dan weet je namelijk ook hoe lang het apparaat goed en veilig gebruikt kan worden”, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM. Als er geen updates met het product worden meegeleverd, kan het in korte tijd onbruikbaar of onveilig worden.

Consumenten die een slim apparaat kochten waar geen updates bij hoorden, kunnen zich melden bij ConsuWijzer, het consumentenplatform van de ACM. Als fabrikanten of verkopers van slimme apparaten onvoldoende informatie bieden, kunnen zij mogelijk een boete krijgen.