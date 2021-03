Miss Etam en Steps weer even open op afspraak

Vorige maand werden de twee winkelketens failliet verklaard, maar dat ging vooral over de bv’s waarin het personeel was ondergebracht. Haast driehonderd medewerkers kwamen toen op straat te staan. Voor de huidige uitverkoop worden uitzendkrachten ingezet, al is dat noodgedwongen, zegt een woordvoerder tegen vakblad RetailNews. „Liever waren we met de eigen medewerkers doorgegaan.”

Het is nog altijd niet duidelijk of eigenaar Martijn Rozenboom door wil met de merken Miss Etam en Steps.