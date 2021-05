Zo goed draait onze economie na coronadal

Na twee lockdowns en een zware crisis krabbelt de Nederlandse economie weer op. En hoe. Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen. In de podcast buigt Visser zich over de pintransacties, het consumentenvertrouwen, en de reusachtige spaar- en schuldenberg. Grote vraag is of we kunnen rekenen op die langverwachte Summer of Love. En is het wel nodig om onszelf de crisis uit te investeren, zoals de overheid beweert?