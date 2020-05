Dijsselbloem: steun aan EU-landen alleen met hervormingen

Dat stelde Jeroen Dijsselbloem, oud-voorzitter van de Eurogroep en voormalig minister van Financiën, zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. Woensdag presenteert de Europese Commissie haar plannen.

Afgelopen week kwamen bondskanselier Merkel en de president Macron met hun voorstel om de zwaarst getroffen landen en sectoren te steunen. De Europese Commissie zou €500 miljard gaan lenen op de kapitaalmarkt om er vervolgens landen mee te steunen, stellen Berlijn en Parijs.

Een botsing hierover dreigt: Nederland verzet zich met Oostenrijk, Zweden en Denemarken tegen het Frans-Duitse plan.

Deze ’vrekkige vier’ zijn tegen een verhoging van gezamenlijke schulden in Europa of een ’wezenlijke’ verhoging van de EU-begroting, meldden de vier landen. Zij noemden zelf geen bedrag. En dat biedt onderhandelingsruimte, aldus Dijsselbloem zondag.

De Duitse ex-minister van Financiën Schäuble waarschuwde in Welt am Sonntag dat als er geen steun voor het Frans-Duitse plan komt, de Europese samenwerking ten onder gaat.

Grote investeringen

In beide plannen zitten ’goede elementen’, zei Dijsselbloem, die in eerdere crises namens de Eurogroep onderhandelde met landen als Italië en Griekenland over hun schulden.

Hij verwacht „door mijn oogharen heen” dat er zeker nog eens €500 miljard nodig is om de schade van de coronacrisis te herstellen, en zeker niet de bedragen van eerdere geuite wensen, zoals de €1500 miljard van het Europees Parlement. De Europese begroting zal echter onvermijdelijk moeten stijgen.

Tegelijkertijd wordt steun gekoppeld aan bezuinigingen. Goed is volgens Dijsselbloem dat een steunprogramma vrijwel zeker binnen de Europese begroting gaat vallen, omdat zo harde voorwaarden aan landen te stellen zijn. Bestedingen zijn vervolgens doorlopend te controleren door de Europese Rekenkamer.

Een looptijd van twee jaar aan verstrekte leningen, zoals vanuit de vier eurolanden doorsijpelde, is in de coronacrisis „volstrekt niet realistisch”, aldus Dijsselbloem. Als het om grote investeringen gaat, die de economie vernieuwen, kun je volgens hem rustig over dertig tot vijftig jaar terugbetalen.

Tech-belasting

Dijsselbloem noemde het vrij logisch dat grote technologiebedrijven die in Europa belastingbetaling goeddeels ontwijken, gaan meebetalen aan de redding van Europa, hun afzetmarkt. Daar hebben ze jarenlang goed verdiend, nu moeten ze bijdragen aan herstel.

De voormalige schatkistbewaker is kritisch over steun aan Air France KLM. Dat wordt nu gefinancierd met schuld. „Dat is buitengewoon riskant”, zei hij Buitenhof.

Om het luchtvaartconcern van de ondergang te redden heeft Frankrijk €7 miljard aan steun toegezegd. Vanuit Den Haag kan de onderneming rekenen op €2 miljard tot €4 miljard aan steun, in de vorm van garantstellingen en leningen.

Risico’s KLM delen

Maar in de ogen van Dijsselbloem zou de Nederlandse overheid beter kunnen investeren in het aandelenkapitaal van het bedrijf. „Ik zou zeggen samen met de Fransen, dan voorkom je weer nieuwe conflicten.”

Het belangrijkste argument voor zo’n ’bail-in’ is dat andere aandeelhouders dan meebetalen. „Je moet ervoor zorgen dat de investeerders - zij die het kapitaal, het vermogen hebben - ook bijdragen aan de verliezen, die echt geleden zullen worden”, benadrukte Dijsselbloem.

Hij wees erop dat ongeveer 70% van Air France KLM in handen is van private beleggers uit bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten. „Die betalen dan mee. Want zodra Nederland geld stopt in het aandelenkapitaal verwateren de aandelen van die beleggers.”