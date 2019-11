Nikkei sluit week met winst

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in op 23.303,32 punten. De hoofdindex verloor deze week 0,3 procent. Bij de bedrijven won Japan Post Insurance bijna 6 procent. De door een boekhoudschandaal getroffen Japanse levensverzekeraar kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De resultaten van de Japanse bank Suruga Bank vielen eveneens in goede aarde en werden beloond met een koerswinst van ruim 7 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds een min van 0,2 procent. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel stelde dat de Verenigde Staten en China discussies voeren over de eerste fase van een handelsakkoord en dat het terugdraaien van sommige Amerikaanse importtarieven cruciaal is voor het bereiken van een overeenkomst.

In Hongkong stond de Hang Seng-index 0,1 procent in de plus en de Kospi in Seoul kreeg er 0,9 procent bij. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,9 procent in de plus onder aanvoering van de Australische banken.